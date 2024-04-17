Yalova'da orman yangını!

Yalova'nın Termal ilçesinde, Ünivezpınar mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

Yangının farkededilmesi üzerine, alevlerin yükseldiği bölgeye söndürme çalışmaları için itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına, Yalova ve Bursa'dan çok sayıda ekip müdahale etti. Yangın, yaklaşık 3 saatlik mücadelenin ardından söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

VATANDAŞLARIN ŞÜPHELENDİĞİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yangın sonrasında bölgeye giden vatandaşların şüphelendiği bir kişinin ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Yalova Valisi Hülya Kaya, yaptığı sosyal medya paylaşımında yangının büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldüğünü belirtti. Hülya Kaya, "Geçmiş olsun. Özveri ile çalışan tüm ekiplere çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.