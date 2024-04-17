4 terörist etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığı operasyonu duyurdu

Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Operasyonun ayrıntılarıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından açıklama geldi.

4 terörist etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığı operasyonu duyurdu
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadele tüm kararlılığıyla sürüyor. Son olarak Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde önemli bir operasyona imza atıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit olmadığı vurgulanarak, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Fırat Kalkanı # terörist # operasyon # Milli Savunma Bakanlığı
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