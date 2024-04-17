4 terörist etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığı operasyonu duyurdu

Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadele tüm kararlılığıyla sürüyor. Son olarak Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde önemli bir operasyona imza atıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit olmadığı vurgulanarak, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.