İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 10 zanlı yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, DEAŞ'ın Suriye'deki Daşişa karargahı ile bağlantısı olduğu belirlenen 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 10 zanlı yakalandı
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Yurt içinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları sürüyor. Son olarak megakent İstanbul'da, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından önemli bir soruşturma düzenlendi.

Soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ'ın, Suriye'de Haseke'deki Daşişa karargahı ile bağlantıları olduğu tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararının ardından polis ekipleri harekete geçti. Düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Ekiplerin, 4 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışması sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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