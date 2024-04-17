İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 10 zanlı yakalandı

Yurt içinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları sürüyor. Son olarak megakent İstanbul'da, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından önemli bir soruşturma düzenlendi.

Soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ'ın, Suriye'de Haseke'deki Daşişa karargahı ile bağlantıları olduğu tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararının ardından polis ekipleri harekete geçti. Düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Ekiplerin, 4 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışması sürüyor.