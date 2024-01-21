7 terörist etkisiz hale getirildi!

Yurt içinde ve sınır ötesinde hain terör örgütüne karşı Türk Silahlı Kuvvetlerinin mücadelesi sürüyor.

Son olarak Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Bafdik bölgelerinde kritik bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI DETAYLARI AÇIKLADI

Milli Savunma Bakanlığı, teröristlerin etkisiz hale getirildiği operasyonla ilgili açıklamada bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Bafdik bölgelerinde tespit ettiği 7 PKK/YPG'li teröristi hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirdi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.