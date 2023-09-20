8. Tarım ve Hayvancılık Teknolojileri Fuarı kapılarını meraklılarına açtı!

Uşak'ta 20-23 Eylül tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak olan "8. Tarım ve Hayvancılık Teknolojileri Fuarı" düzenlenen törenle açıldı.

UŞAK'TA TARIM VE HAYVANCILIK FUARI

8. Tarım ve Hayvancılık Teknolojileri Fuarı, Uşak Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Kemalöz Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nde açıldı. Tarım ve hayvancılık alanındaki teknolojik gelişmeleri vatandaşlarla bir araya getirmeyi, sektördeki değişimlerin çiftçi ve yetiştiricilere tanıtılması amacıyla yapılan fuarda traktörden, tarım ürünlerine ve süt sağma makinelerine kadar çeşitli ürünler sergiye çıkartıldı. Fuar açılış töreninde konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan:

- Bugün itibariyle 51 ilde 20 üründe faaliyet gösteren 295 adet Tarım Satış Kooperatifi ve bu kooperatiflerin bir çoğunun bağlı olduğu 13 Tarım Satış Kooperatifi Birliği bulunmaktadır. Bu yapılanma vasıtasıyla bugün muhtelif tarımsal üretimi ve iç pazar ihtiyaçlarımızın karşılanması sağlanmakta olup ihtiyaca konu faaliyetler yürütülmektedir. Bununla birlikte ülkemizde hayvancılığın geliştirilmesi ve sektörün mevcut sorunların giderilmesi amacıyla ilgili konular bakanlığımızca gerekli tüm çalışmalar yapılmaktadır.



Gürcan, sözlerine şöyle devam etti:

- Ülkemizde gerek tarımsal faaliyetlere, gerekse hayvancılığa katkı sağlayan kooperatiflerimizin daha güvenilir, daha şeffaf yapılar olması amacıyla 2021 Ekim ayında 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nda değişikliğe gidilmiş bu kapsamda getirilen yeniliklerin arasında Kooperatif Bilgi Sistemi'nin (KOPBİS) kurulması da yer almaktadır. KOPBİS sistemindeki çalışmalar kapsamında inşallah ülkemizdeki kooperatifçiliğe önemli katkılar sağlayacağız. İçinde bulunduğumuz 2023 yılı Cumhuriyetimizin 100. yılıdır. Bakanlığımızın da 100. yılda yapacağı yeni çalışmalar ve üreteceğimiz projelerle devletimize ve milletimize hayırlı hizmetlerimizi arttırmak ve sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na daha fazla katkı sağlamak arzusundayız.

Vali Vekili Muammer Balcı ise, "Bitkisel ve hayvansal üretimde ve bu üretimin işlenmesinde gelişen teknoloji, artan rekabet, ulusal ve uluslararası piyasa şartları; bizlerin bu yönde kendimizi sürekli geliştirmemizi zorunlu kılmaktadır. Tarımda izlenmekte olan milli politikalar ve çiftçilerimize sağlanan çok ciddi desteklemelerle tarım ve hayvancılıkta önemli merhaleler kat edilmektedir. 2022 yılında ilimizde hayvancılık, bitkisel üretim ve kırsal kalkınma kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından 370 milyon 564 bin 267 TL destekleme ödemesi yapılmıştır. Bu yılın ilk 8 ayında bu rakam 232 milyon liraya ulaşmıştır. İl Özel İdaremiz tarafından ise son 3 yılda yaklaşık 11 milyon TL tutarında bir desteğimiz söz konusu olmuştur. Devletimizin sağladığı maddi destekler, gıda tarım ve hayvancılıkla ilgili kurum kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin kazandırdığı bilgi ve becerilerle çiftçilerimizin ilimiz ve ülkemiz ekonomisine katkıları her yıl giderek artıyor. Bu durumda toprağımızın emek ve alın terinizi karşılıksız bırakmadığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Mehmet Çakın da, Uşak Belediyesi olarak her zaman çiftçilerin yanında olduklarını, onların tarımsal sulama ihtiyaçlarını karşılamak için de tüm çalışmaları yaptıklarını ifade etti. Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek, protokol üyeleri fuar alanı gezdi.