ABD NATO Tatbikatlarında Türkiye'yi İşgal Planlarını İşliyor

Meclis Dışişleri Komisyonu, 16 Kasım’da, İsveç’in NATO’ya katılımını görüşecek. 16 Kasım tarihi, Türkiye-NATO ilişkileri açısından dikkat çekici bir tarih… 8-16 Kasım 2017’de Norveç’te yapılan NATO tatbikatında, Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafları, hedef tahtasına konulmuş; ABD, Avrupalı müttefikleri ile Türkiye’yi işgal senaryosunu tatbik etmişti.



Uygulanan bir savaş senaryosuydu; hedefinde Türkiye vardı… Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucu Lideri ve mevcut Cumhurbaşkanı, düşman olarak işaretlendi. ABD, 2017’de Norveç’teki NATO tatbikatı ile Türkiye’yi parçalama planlanını açıktan ilan etti.

"Üçlü Mızrak Tatbikatı" İle Türkiye'ye Karşı Savaşın Senaryosu Çalışıldı





ABD’nin silahlı örgütü NATO, 8-16 Kasım 2017’de Norveç’te yaptığı “Üçlü Mızrak Tatbikatı” ile Türkiye’ye karşı savaşın senaryosunu çalışmıştı.



Senaryoya göre, Skolken adlı düşman ülke, S-400 edinme yolunda önemli aşamalar katediyor ve S-400 üreticisi ülke ile yakın ilişkiler kuruyor, bunun üzerine NATO Skolken’e savaş açıyordu. Tatbikatta, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, düşman hedefler olarak işaretlenerek, fotoğrafları atış tahtasına konulmuştu.



Norveç’te ertesi yıl yapılan tatbikatta da Mayıs-2018 tarihli Time dergisinin kapak fotoğrafı kullanıldı. “Güçlü Adamın Yükselişi” başlıklı fotoğrafta, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Filipinler Başkanı Rodrigo Duterte ve Macaristan Başbakanı Victor Orban hedef alınıyordu.

Örnekler Saymakla Bitmiyor

71 yıldır NATO ülkesi olmasına karşın, tatbikatlarda düşman tahtasına hep Türkiye konuldu. ABD'nin bölme parçalama planları tatbik edildi. Örnekler, saymakla bitmiyor.



2 Ekim 1992’de NATO Kararlılık Tatbikatı’nda, Türk Donanmasına ait TCG Muavenet muhribi, Amerikan uçak gemisinden atılan 2 füze ile vuruldu.



ABD 24 Temmuz 2002’de, Nevada çöllerinde, “Millenium Chalenge - Binyılın Meydan Okuması” adıyla tarihinin en büyük askeri tatbikatını başlattı. Vurgulanan coğrafi ve siyasi sembolleri ile tatbikat, Türkiye'yi işgal senaryosuydu.



Doğu Akdeniz ve Ege’de, İsrail ve Yunanistan’ın da katılımıyla her yıl yapılan “Noble Dina” ve “Nemesis” tatbikatları ise, ABD ve NATO’nun, Türkiye’ye karşı Kıbrıs odaklı intikam tatbikatları olarak niteleniyor.



Tüm bunlara karşın Ak Parti Hükümeti, NATO’nun genişlemesine tam destek veriyor.



Finlandiya’nın NATO üyeliğini onay veren Hükümet, İsveç için de süreci hızlandırdı. Meclis Dışişleri Komisyonu, 6 yıl önce NATO’nun Türkiye’yi işgal senaryolarının işlendiği tarih olan 16 Kasım’da, İsveç’in NATO’ya katılımını görüşecek.