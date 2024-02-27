ABD'li yetkililer Türk firmaları tehdit etmişti! Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov açıklama yaptı

ABD'li yetkililerin, Türk iş insanlarını "Rusya ile ticaret ve para transferiniz olduğunu tespit ettik. Neden Rusya ile iş yapıyorsunuz?" diyerek Rusya ile ticaret yapmaması yönünde baskı oluşturduğu ortaya çıkmıştı. Adının açıklanmasını istemeyen bir iş insanı tarafından bu görevliler arasında ABD İstanbul Başkonsolosluğu’nda görevli İhracat Kontrol Uzmanı Gülin Kan Yükseltan'ın olduğunu belirtmişti.

Aydınlık Gazetesi'nin ortaya çıkardığı bu olay üzerine, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov bir açıklama yaptı. Sputnik'e açıklama yapan Yerhov, "ABD temsilcilerinin enerjik bir şekilde Türk iş dünyasıyla ilgilendiği, aslında onları terörize ederek Rusya’yla ticari ve ekonomik işbirliğini sürdürmeleri halinde sonuçlara katlanmakla tehdit ettiği yönünde elimizde bilgiler var. Görüşümüze göre, böyle bir uygulama devletlerarası iletişim kurallarına ve ilkelerine pek uygun deği" ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Yerhov, ödemelerde yaşanan sorunların çözülmesi için çabalarının sürdüğünü ancak durumun hiç kolay olmadığını söyledi.