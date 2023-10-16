ABD'nin Akdeniz'e Gönderdiği Uçak Gemisi Batırılamaz mı? İşte O Sorunun Cevabı

Aydınlık Gazetesi İstihbarat Servisi Şefi Tevfik Kadan, sosyal medya hesabından ABD'nin Akdeniz'e gönderdiği uçak gemisiyle ilgili bir paylaşım yaptı. Kadan, yaptığı paylaşımda, "ABD uçak gemisi batırılabilir mi?" sorusunu inceledi.

ABD'nin Akdeniz'e Gönderdiği Uçak Gemisi Batmaz Bir Kale mi?

Tevfik Kadan, 19 Nisan 2005'te emekliye ayrılan USS America gemisi üzerinde gereçkleştirilen canlı ateş testlerini hatırlattı. Kadan, uçak gemisinin 14 Mayıs 2005'te dört hafta boyunca bombalanması sonucu batırıldığını aktardı. Kadan, "Bu sonuç, dünyada uçak gemilerini batırmanın neredeyse imkansız olduğu şeklinde yankılandı. Ancak sadece propagandadan ibaretti..." ifadelerini kullandı. Kadan, aynı yıl gerçekleştirilen bir tatbikatta ABD'nin uçak gemisi USS Ronald Reagen'ın İsveç denizaltısı tarafından sanal torpidolarla vurulduğunu aktardı. Kadan, "Yalnızca 100 milyon dolara inşa edilmiş olan Gotland'ın 6,2 milyar dolarlık USS Ronald Reagan'ı vurması, ABD'liler için büyük bir prestij kaybıydı." ifadelerine yer verdi.

Tatbikatta ABD'nin Bir Uçak Gemisi Daha Batırıldı

Kadan, 2015'te Florida'da gerçekleştirilen başka bir tatbikatta da Fransız denizaltırıs Safir'in, BD uçak gemisi USS Theodore Roosevelt'i “batırmayı” başardığını belirtti. Kadan, bu sonucun Fransa Savunma Bakanlığı'nın sitesinde yayınlandığını ancak ABD'nin bu yayını kaldırttığını belirtti. Kadan, "Oysa Roosevelt, 4 yıllık bakımdan daha yeni çıkmıştı. ABD hızla müdahale etti ve yayın kısa süre de kaldırıldı. Ancak herkes olaydan haberdar olmuştu." ifadelerini kullandı. Kadan, benzer pek çok olayın denizaltıların uçak gemileri için tehdit oluşturduğunu kanıtladığını ifade etti. Kadan, ABD'nin Akdeniz'e gönderdiği denizaltı için ise, "Üstelik Akdeniz gibi yarı-kapalı bir denize girdiğinizde, çok sayıda asimetrik tehdit de sizleri bekliyor. ABD, ikinci uçak gemisini gövde gösterisi için Akdeniz'e göndermiş olabilir. Ancak gerçek bir harp durumunda, hızla buradan kaçmak zorunda kalacağını kendisi de iyi bilir. Baştaki sorumuza dönelim: Uçak gemileri batırılabilir." ifadelerini kullandı.