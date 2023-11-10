Abdullah Gül Yargıtay'ı Suçladı AYM'ye Sahip Çıktı

Can Atalay hakkında hak ihlali veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında Yargıtayın suç duyurusunda bulunması gündem oldu. Yargıtay ayrıca Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi işlemlerinin başlaması için kararın bir örneğinin TBMM’ye gönderilmesine de karar verdi.

Söz konusu karar sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 'sokak' çağrıları yaparken, Abdullah Gül yine ortaya çıktı.

Gül, gazeteci Murat Sabuncu aracılığıyla, yargıda yaşanan gelişmeyi değerlendirdi. Gül, Yargıtay'ın dün aldığı kararın izahının mümkün olmadığını söyledi. Sözlerine devam eden Gül, AYM üyelerinin Yargıtay tarafından hedef yapılmasının yanlış olduğunun altını çizdi.

Gül son olarak ise, "Hukuk sistemi ve adalete olan güvenin kaybolmaması hayati derecede önemlidir. Ayrıca ekonomi ve dış politika uygulamalarında Türkiye'nin itibarını zedeleyecek ve hükümeti zor duruma sokacak bu hukuk kaosunun hızlı bir şekilde, olgun bir demokrasi anlayışı ve anayasal çerçevede çözümü bir zarurettir" dedi.

"İzahı Mümkün Değildir"

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün konuyla ilgili ifadeleri şöyle: