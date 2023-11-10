NATO Ukrayna'yı Yarı Yolda Bıraktı

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana, Ukrayna’ya talep ettiği hacim ve hızda yardım sağlayacak üretim kapasitesine sahip olmasalar da desteği sürdüreceklerini belirtti.

NATO Ukrayna'yı Yarı Yolda Bıraktı
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Bükreş Forumu’na katılmak üzere Romanya’da bulunan NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana, bugünkü basın toplantısında, “Müttefik ülkelerin, Ukrayna’ya destek çabalarında hiçbir yorgunluk hissetmiyorum. Avrupa-Atlantik dünyasındaki liderlerimiz ve küresel ortaklarımız Ukrayna’yı desteklemeye devam ediyor” ifadesini kullandı.

Geoana, “Ancak Ukrayna’ya, bizden talep edilen hacim ve hızda yardım sağlamaya yeterli üretim kapasitesine henüz sahip değiliz” açıklamasında bulundu.
Ukrayna’nın geleceğinin Kiev ve Avrupa için önemli olmanın ötesinde, dünyanın gelecekte nasıl olacağının buna bağlı olduğunu iddia eden NATO yetkilisi, mevcut güvenlik bağlamında, ittifakın Ukrayna meselesini görmezden gelme lüksü olmadığını savundu.

# nato # Ukrayna # rusya
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