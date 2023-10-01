Adalet Bakanı Tunç: "Saldırı tüm detayları ile araştırılıyor"

Tunç, Meclis'te 28. Dönem 2. Yasama Yılı resepsiyonunda, Ankara'daki terör saldırısına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Saldırıyı lanetleyen Tunç, olayın tüm boyutlarıyla araştırıldığını ifade etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma başlatıldığını dile getiren Tunç, başsavcı vekilinin koordinasyonunda yeteri kadar savcı görevlendirildiğini belirtti.

Bakan Tunç, şunları söyledi:

- Emniyet güçlerimizle istihbarat teşkilatımızla birlikte olayın tüm boyutları araştırılıyor. Sonuçta arkasında kimler var, hangi örgüt var, tüm bunlarla ilgili resmi açıklama soruşturmanın neticesinde belli olacaktır. Hep beraber bekleyeceğiz.

Türkiye'nin terörün her türlüsüyle mücadele ettiğini ifade eden Tunç, "Milletimizin huzurunu bozan, ülkemizin güvenliğine tehdit oluşturan tüm örgütlerle oluşumlarla terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek. Bu tür olaylar kararlılığımıza zerre kadar sekte vurmayacaktır" dedi.

"Tüm Detaylar Araştırılıyor"

Adalet Bakanı Tunç, kimlik tespiti ve eylemi gerçekleştiren örgüte ilişkin soru üzerine, "Geniş çaplı bir soruşturma var. Hareket ettikleri yerden itibaren bütün bunlar detaylarıyla araştırılıyor. Soruşturmanın neticesinde kamuoyu bilgilendirilecektir" açıklamasını yaptı.

Kayseri'den yola çıktıkları, bir aracı gasbettikleri bilgileri var. Oradaki soruşturmaya ilişkin veri var mı?" sorusuna Tunç, şunları söyledi