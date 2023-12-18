Adana Büyükşehir Belediyesine Operasyon! Rüşvet Alındığı ve İhaleye Fesat Karıştırıldığı İddia Edildi

Adana'da, Adana Büyükşehir Belediyesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonun, rüşvet alındığı ve ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Adana Büyükşehir Belediyesine Operasyon! Rüşvet Alındığı ve İhaleye Fesat Karıştırıldığı İddia Edildi
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Adana'da, Adana Büyükşehir Belediyesinde "rüşvet alındığı" ve "ihaleye fesat karıştırıldığı" ihbarı yapıldı. İhbar üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği, çalışma başlattı.

Adana'da başlatılan çalışma neticesinde ekipler, sabah saatlerinde Adana Büyükşehir Belediyesine yönelik operasyonun düğmesine bastı.

Ekipler tarafından Adana Büyükşehir Belediyesi binasında arama yapılırken çevik kuvvet polisi de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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