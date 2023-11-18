Afrin'de Bombalı Araçla Düzenlenen Terör Saldırısında 15 kişi Yaralandı

İlçe merkezi girişindeki kontrol noktası yakınlarında bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında 15 kişi yaralandı. Patlamanın olduğu bölgede...

Afrin'de Bombalı Araçla Düzenlenen Terör Saldırısında 15 kişi Yaralandı
Bombalı Araçla Düzenlenen Terör Saldırısında 15 kişi Yaralı
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Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Afrin ilçesinde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında 15 kişi yaralandı.

Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin ilçe merkezinde, bir yük tırının kasasına yerleştirilen bomba, araç Azez yolunda seyir halindeyken infilak ettirildi.

İlçe merkezi girişindeki kontrol noktası yakınlarında düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Patlamanın olduğu bölgede önlemleri artıran güvenlik güçleri, saldırıyla ilgili inceleme başlattı.

Terör saldırısını henüz üstlenen olmadı.

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçe merkezi, Mart 2018'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında PKK/YPG'li teröristlerden kurtarılmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# afrin # terör saldırısı
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