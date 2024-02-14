Ahmet Davutoğlu'ndan AYM Başkanı Zühtü Arslan'a selam

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Amerika'nın Ankara'daki adamı Davutoğlu, bu kez Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı savundu.

Ahmet Davutoğlu yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar buyruğun olduğu yerde anayasa olmaz. Şimdi de buyrukla ne yapmak istiyorlar biliyor musunuz? Anayasa Mahkemesini, önlerindeki son engeli budamak budamak budamak istiyorlar." dedi.

Ahmet Davutoğul, AYM Başkanı'na selam gönderdi. Davutoğlu, "Dinleyin Zühtü Arslan’ın son konuşması, buradan kendisine hem saygı selamlarımı iletiyorum. Akademik hayattan da tanıdığım gerçek bir hukuk adamı olduğunu bir kez daha gösterdi, 'Ferman padişahınsa hukuk bizimdir' dedi, selam olsun ona." dedi.