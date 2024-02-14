Meral Akşener'den iktidar ve muhalefete tepki

Meral Akşener, İyi Parti'nin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Meral Akşener'in gündeminde, depremin birinci yılında Hatay’da hem muhalefet hem de iktidar için yapılan protestolar vardı. Akşener, iktidar ve muhalefetin birbirinden farklı olmadığını söyledi.

- Bir taraf; iktidarın günahlarını gizlemek için, ana muhalefete yükleniyor. Diğer taraf ise; ana muhalefetin, yetersizliğini gizlemek için; iktidara yükleniyor. Aslında Hataylılar, o gece; 'Birbirinizden bir farkınız yok!' dediler. El ele kurdukları, bu hileli düzende; yaptıkları sözde siyaset, çok konforlu... Milletin sorunlarına çözüm üretmek gibi bir dertleri yok.

Meral Akşener, konuşmasının sonunda Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden faciasına da değindi. Akşener, Karacaoğlan'ın "Var git ölüm" şiirinden derlenen besteyi de dinletti. Akşener'in türkü esnasında ağladığı görüldü.