Aile Kalkanı Programı devreye alınacak: Bakan Varank açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, milletvekili adayı gösterildiği Bursa'nın Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesi Muhtarlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. İftar programına Bursa Valisi Yakup Canbolat, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa milletvekili adayları ve çok sayıda vatandaş da katıldı. Program alanına yerli otomobil Togg'la gelen Varank, burada vatandaşlara yemek dağıttı. İftarın ardından katılımcılara hitap eden Varank, Türkiye'nin her tarafından vatandaşların kendi elinde ne varsa onun bir kısmını depremzedelerle paylaştıklarını belirtti. Özellikle belediyelerin kendi şehirlerine hizmet etmenin yanında depremzedelere de hizmet ettiğini belirten Varank şu ifadeleri kullandı:

- Zor zamanda aziz Türk milleti nasıl dayanışma gösterilir, bunu yedi düvele, tüm dünyaya gösteriyor. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah biz bu birliği, beraberliği devam ettirmek istiyoruz. Biz şuna inanıyoruz; biz bir olursak, beraber olursak ay yıldızlı al bayrağa hizmet etmenin sevdasında olursak bu ülkenin üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey olmaz.

"TOGG'U ÜRETTİK, DAHA NİCELERİNİ BAŞARACAĞIZ"

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un Bursa'da üretildiğini belirten Varank, "Bize 'Bu otomobil üretilmez' dediklerinde de biz dedik ki Bursalı hemşehrilerimiz bunu üretecek. İşte Türkiye'nin otomobili Bursa'dan çıktı. Biz Allah'ın izniyle daha nicelerini başaracağız. Bir ve beraber olarak daha nice başarıları bu millete kazandıracağız" dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE AİLE KALKANI PROGRAMI'NI DEVREYE ALIYORUZ"

Türkiye'nin 14 Mayıs'ta seçimlere gireceğini söyleyen Bakan Varank, Aile ve Gençlik Bankası'nın kuralacağını belirterek şöyle konuştu:

- Biz bu seçimlere giderken Sayın Cumhurbaşkanımız 'özellikle aileyi merkeze alan birtakım uygulamaları önümüzdeki dönemde devreye alacağız' dedi. Biz diyoruz ki 'aileyi sağlam tutarsak Türkiye'yi sağlam tutarız.' Onun için birkaç müjdeyi vatandaşlarımızla paylaştık. Önümüzdeki dönemde Aile Kalkanı Programı'nı devreye alıyoruz. Ne demek bu? Öncelikle bir Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Bu banka üzerinden öncelikli olarak ev hanımlarının emekli olmasıyla ilgili destekler vereceğiz. Artık ev hanımlarına emeklilik imkanı getiriyoruz. Kendi evinde çalışan, evini ayakta tutmaya çalışan ev hanımın kardeşlerimiz emekli olmak istediklerinde onların primlerinin 3'te birini inşallah biz ödeyeceğiz. Nasıl milletvekilleri şu anda yıpranma payı alıp, daha erken emekli oluyorlarsa aynı imkanı biz ev hanımlarına da getireceğiz. Ev hanımlarımız en azından evin yükünü çektikten sonra yaşlandıklarında bir maaş imkanına kavuşmuş olacaklar.

"FİYATLARIN ARTMASIYLA GENÇ KARDEŞLERİMİZİN SIKINTI ÇEKTİĞİNİ BİLİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evlilik hazırlığında olan gençlerle ilgili de haberinin olduğunu belirten Varank şunları söyledi: