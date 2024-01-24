AK Parti - Demirtaş pazarlığı! Selahattin Demirtaş'ın tahliye edileceği iddia edildi

"AK Parti, terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş’ı yerel seçimlerden önce tahliye edecek." iddiası Meclis kulislerine yansıdı.

Terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı ile ilgili çıkışı kulislerin gündemindeydi. Ulusal Kanal’a konuşan milletvekilleri AK Parti’nin Selahattin Demirtaş ile İstanbul merkezli yerel seçim pazarlığı yaptığını söyledi.

Pazarlığa göre, seçimlerin hemen öncesinde Selahattin Demirtaş’ın tahliyesi karşılığında Başak Demirtaş, DEM Parti’den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacak. AK Parti’nin bu hamlesi ile CHP İstanbul’da DEM Parti seçmeninin desteğini alamayacak.

MİT ÜZERİNDEN GÖRÜŞME YAPILDI

Ulusal Kanal'ın edindiği bilgilere göre AK Parti, Selahattin Demirtaş ile MİT üzerinden görüşme yaptı. AK Parti'nin görüşmeler neticesinde DEM Parti'nin İstanbul'da istediği Esenyurt, Sultangazi ve Adalar Belediye adaylarına düşük profilli isimleri belirlediği değerlendiriliyor.

Öte yandan DEM Parti genel merkezinde, AK Parti ile Demirtaş arasındaki pazarlık konusunda tam bir görüş birliği bulunmuyor. Demirtaş, DEM Parti genel merkezini de bu pazarlığa ikna etmek için, açılım sürecinin başlatılmasını istiyor.

Hukukçular ise meclis gündemindeki 8’inci yargı paketindeki infaz düzenlemesine dikkat çekti. Tutuklu kaldığı süre gözetilerek Selahattin Demirtaş’ın tahliyesinin mümkün olabileceği belirtildi.