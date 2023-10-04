Ali Koç İle Eşi Nevbahar Koç Boşanıyor mu? Çiftin Arasını Fenerbahçe mi Bozdu?

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile Nevbahar Koç'un evliliği sık sık boşanma haberleri ile gündeme geliyor. Yine boşanma iddiası ile gündeme gelen ünlü çiftin evliliği zorlu bir süreçten mi geçiyor?

Ali Koç İle Eşi Nevbahar Koç Boşanıyor mu?

Son günlerde yine sosyete kulislerinde kulaktan kulağa Koç çiftinin boşanacağı konuşulmaya başlandı. Nevbahar Koç, tek başına Paris'e gitti ve yaklaşık bir haftadır orada. İddiaların sebebi ise bu tatil olduğu söyleniyor. Aynı zamanda Nevbahar Koç'un; eşi Ali Koç'un işten kalan vakitte Fenerbahçe ile ilgilenmesi ve kendine vakit ayırmamasından şikayetçi olduğu iddia ediliyor. Çift henüz iddialar üzerine bir açıklama yapmadı.