İngiltere'deki Exeter Üniversitesi Sihir ve Büyü Dalında Bölüm Açıyor

İngiltere'de bulunan Exeter Üniversitesi, 2024'ün Eylül ayında büyücülük adı altında yüksek lisans programı başlatacağını duyurdu. Büyüye artan ilginin ardından bu kararın alındığı, derslerin Arap ve İslam Enstitüsü'nde verileceği kaydedildi.

İngiltere'deki Exeter Üniversitesi Sihir ve Büyü Dalında Bölüm Açıyor
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İngiltere'nin Exeter kentinde yer alan Exeter Üniversitesi bir ilke imza atıyor.

BBC'nin haberine göre, Birleşik Krallık'ta 1922'de kurulan Exeter Üniversitesi, 2024 yılında sihirbazlık bölümü adı altında yüksek lisans programı başlatacağını açıkladı. Ayrıca sihirbazlık alanında diploma verecek ilk üniversite olacağı kaydedildi.

Bölüm başkanı Emily Selove, Büyü ve Okült Bilim alanındaki yenilikçi yüksek lisans programının, büyüye olan ilginin son zamanlarda artması üzerine oluşturulduğunu söyledi. Dünyanın dört bir yanındaki büyücülük ve sihrin tarihini ve toplum ve bilim üzerindeki etkisini incelemek için bir fırsat sunulacağı kaydedildi. Bir yıllık program Eylül 2024'te başlıyor.

Ada Ülkesindeki İlk Bölüm

Tarih, edebiyat, felsefe, arkeoloji, sosyoloji, psikoloji, drama ve din alanlarında uzman akademisyenler büyünün Batı ve Doğu'daki rolünü gösterecek. Üniversite, bu programın Birleşik Krallık'ta sihir tarihi çalışmalarını bu kadar geniş bir yelpazedeki diğer konularla birleştiren ilk bölüm olacağını belirtti.

İngiltere'deki Exeter Üniversitesi Sihir ve Büyü Dalında Bölüm Açıyor - Resim : 1Prof. Selove, "Son zamanlarda akademi içinde ve dışında büyü ve okültizme yönelik artan ilgi, toplumumuzun en acil sorularının merkezinde yer almaktadır. Kurs, Arap ve İslam Araştırmaları Enstitüsü'nde verilecek. Bu bölüm İnsanların Batı'nın rasyonalizm ve bilimin, dünyanın geri kalanının ise büyü ve batıl inançların yeri olduğu varsayımını yeniden gözden geçirmelerini sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

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