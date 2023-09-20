Alkol yasağının kapsamı genişletildi!

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikle yönetmeliğin kapsamı genişletildi. Yapılan değişiklikler içinde en dikkat çekeni ise, spor komplekslerinde ve benzinliklerde alkol satışına yasak getirilmesi oldu.

STADYUM VE BENZİNLİKLERDE ALKOL SATIŞINA YASAK GETİRİLDİ

Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliğe göre, Yönetmeliğin dokuzuncu maddesinin birinci fıkrası değiştirildi. Değiştirilmemiş hâliyle "Sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde tütün mamullerinin satışı yapılamaz." şeklinde olan maddenin kapsamı genişletildi. Yeni maddeye şu şekilde:

Sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde ve bunların yerleşkelerinde tütün mamullerinin satışı yapılamaz. Bu hizmetlerin verildiği yerlerin açık alanları ile bu hizmetin verildiği yapılar, yapıların eklentileri ve bahçeleri yerleşke sınırları içinde kabul edilir.

Yapılan değişiklik uyarınca kültür ve spor hizmeti verilen yerlerin bahçeleri ve eklentilerinde de tütün ürünlerinin satışına yasak getirildi. Ayrıca Yönetmeliğin 10. maddesine eklenen bir fıkra ile alkol satışının yasağının kapsamı genişletildi. Eklenen fıkra şu şekilde:

Aşağıda sayılan yerlerde faaliyet gösteren işyerlerinde alkollü içki satışı veya sunumu yapılamaz: