Alper Gezeravcı minik Furkan'ın uzaylı sorusunu böyle yanıtladı! "Size Furkan'ın selamını getirdim"
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Diyarbakırlı öğrencilerin sorularını yanıtladı. Minik Furkan'ın sorusuna verdiği yanıt, dinleyenlerin yüreğini ısıttı.
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Diyarbakırlı öğrencilerin sorularını yanıtladı. Gezeravcı'nın bir öğrencinin sorusuna verdiği yanıt ise, dinleyenlerin içini ısıtacak cinstendi.
"ALPER AĞABEY ORADA UZAYLILAR VAR MI?"
Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Gezeravcı'ya Furkan isimli bir öğrenci, uzaylı görüp görmediği sorusunu yöneltti. "Orada uzaylı var mı? Uzaylı görseydin ne derdin ona?" sorusunu yönelten küçük Furkan'ın aldığı yanıt ise şu şekilde oldu:
- Uzaylı henüz görmedim ama görseydim "Furkan'ın sana selamını getirdim" derdim. O zaman bana birşey yapmazdı. Bütün arkadaşların gibi buradaki uzaylılar da seni seviyor olabilir. Furkancım henüz herhangi bir uzaylıyla karşılaşmadık ama ben de merak ediyorum varlıklarını. Öğrenirsem herhangi bir şey dönüşte seninle paylaşacağım muhakkak.