Alper Gezeravcı minik Furkan'ın uzaylı sorusunu böyle yanıtladı! "Size Furkan'ın selamını getirdim"

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Diyarbakırlı öğrencilerin sorularını yanıtladı. Gezeravcı'nın bir öğrencinin sorusuna verdiği yanıt ise, dinleyenlerin içini ısıtacak cinstendi.

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Gezeravcı'ya Furkan isimli bir öğrenci, uzaylı görüp görmediği sorusunu yöneltti. "Orada uzaylı var mı? Uzaylı görseydin ne derdin ona?" sorusunu yönelten küçük Furkan'ın aldığı yanıt ise şu şekilde oldu:

- Uzaylı henüz görmedim ama görseydim "Furkan'ın sana selamını getirdim" derdim. O zaman bana birşey yapmazdı. Bütün arkadaşların gibi buradaki uzaylılar da seni seviyor olabilir. Furkancım henüz herhangi bir uzaylıyla karşılaşmadık ama ben de merak ediyorum varlıklarını. Öğrenirsem herhangi bir şey dönüşte seninle paylaşacağım muhakkak.