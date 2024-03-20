Anayasa Mahkemesi'nde seçim heyecanı!

Yüksek yargıda seçim heyecanı başlıyor. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu yeni başkanını belirlemek üzere 21 Mart'ta toplanacak.

ZÜHTÜ ARSLAN BAŞKANLIĞINDAKİ AYM'NİN KARNESİ

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, 12 yıllık görev süresi boyunca tartışmalı kararlara imza atmasıyla öne çıktı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in HDP ve PKK arasındaki bağı tüm delilleri ile ortaya koyduğu kapatma davasında 3 buçuk yıldır hâlâ karar çıkmadı. Bu sırada Başsavcılığın talebine rağmen Hazine'den HDP'ye seçimler için ödenen 540 milyon liraya konulan bloke yine AYM tarafından kaldırıldı.

6-8 Ekim olaylarının failleri arasında yer alan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için de hak ihlali kararı veren AYM, Demirtaş'a 50 bin lira manevi tazminat ödenmesini kararlaştırdı.

Terör örgütü propagandası yapmaktan mahkumiyet kararı verilen Figen Yüksekdağ'ın yaptığı başvuruda da yüksek mahkeme manevi tazminatına karar verdi.

Anayasa Mahkemesi, milletvekili seçilen ancak hakkındaki hüküm nedeniyle vekilliği düşürülen Can Atalay hakkında da hak ihlali olduğun kararına imza attı. FETÖ'den 26 yıl hapis cezası alan mahrem imamın cezaevinde işkence gördüğüne dair bireysel başvurusunu Anayasa Mahkemesi mahkeme hiçbir delil olmamasına rağmen kabul etti. FETÖ üyesine devletin 50 bin lira tazminat ödemesine karar verildi.

Yüksek Mahkeme, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren pankartı da ifade özgürlüğü saydı.

İşte tüm bu tartışmalı kararlara imza atan Anayasa Mahkemesi, 21 Mart'ta yeni başkanını seçmek üzere toplanacak. Başkanlık için eski İstanbul Başsavcısı, AYM üyesi İrfan Fidan'ın ismi geçiyor. Yine AYM Başkan Vekilleri Hasan Tahsin Gökcan ile Kadir Özkaya'nın da aday olabileceği konuşuluyor.

Zühtü Arslan'ın ise seçimler öncesinde üyeler arasında nabız yokladığı belirtiliyor. Kulislerde Arslan'ın kendisinden sonra Anayasa Mahkemesi'ni kontrol edebileceği nitelikte birini adaylığa çıkaracağı ifade ediliyor.