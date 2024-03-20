PKK hedeflerine hava harekâtı! Irak'ın kuzeyine kritik operasyon

Irak’ın kuzeyindeki PKK hedefleri hava harekâtıyla vuruldu. 27 hedef imha edildi. Öte yandan MİT, PKK/KCK sorumlularından terörist Rojda Bilen'in etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntülerini paylaştı.

PKK hedeflerine hava harekâtı! Irak'ın kuzeyine kritik operasyon
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Şehit askerin kanı yerde kalmadı; Irak’ın kuzeyindeki PKK hedefleri imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, 1 askerin şehit olduğu terör saldırısının ardından Irak’ın kuzeyindeki pek çok noktaya hava harekâtı düzenlendi.

Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen; sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan toplam 27 hedef imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı, harekâtı "Hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" sözleriyle duyurdu.

MİT, OPERASYONUN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Öte yandan Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK Gençlik Topluluğu sorumlularından terörist Rojda Bilen'i Süleymaniye’de etkisiz hale getirmişti. MİT, operasyona ilişkin görüntüleri yayınladı.

Görüntülerde, terörist Bilen'in içinde bulunduğu beyaz pikap araç Süleymaniye kırsalında takibe alınıyor. Araç, SİHA ile vurularak terörist Rojda Bilen etkisiz hale getiriliyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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