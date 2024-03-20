7 şehirde Mahzen-15 operasyonu! 109 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 7 şehirde organize suç örgütlerine yönelik Mahzen-15 operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonların ayrıntılarını açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Çetinler" olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini ve 109 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

7 şehirde Mahzen-15 operasyonu! 109 şüpheli yakalandı
Editör: Yasin Kerim Aşan

"Uyuşturucu madde ticareti", "kasten öldürmeye teşebbüs", "silahla yaralama", "iş yeri kurşunlama" ve "yağma" suçlarını işleyen organize suç örgütü üyesi şüphelilerine yönelik İstanbul merkezli Kocaeli, İzmir, Bursa, Samsun, Diyarbakır ve Erzincan'da Mahzen-15 operasyonları düzenlendi. Operasyonlarla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklama yaptı.

"ÇETİNLER" SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, operasyonlarda, elebaşılığını Özay Çetin ve Mert Çetin'in yaptığı "Çetinler" olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Ali Yerlikaya, operasyonlarda, elebaşlarının da aralarında bulunduğu organize suç örgütü üyesi 109 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaştı.

Yerlikaya, operasyonlarda 7 ruhsatsız tabanca, 4 kilogram eroin, 2 kilogram metamfetamin, muhtelif miktarda esrar, bonzai, kokain ve uyuşturucu hap, çok sayıda şarjör, fişek ve çok miktarda Türk lirasına el konulduğunu kaydetti.

Operasyonlarda görev alan polisleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine, halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz." ifadesini kullandı.

DHKP-C'ye bir darbe daha: 18 kişi gözaltına alındı!DHKP-C'ye bir darbe daha: 18 kişi gözaltına alındı!Yurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Organize suç örgütü # operasyon # son dakika # Ali Yerlikaya
Çok Okunanlar
15 Temmuz'da Kılıçdaroğlu'na gelen notta ne yazıyordu?
15 Temmuz'da Kılıçdaroğlu'na gelen notta ne yazıyordu?
Ersen Martin hayatını kaybetti
Ersen Martin hayatını kaybetti
7 Ekim'den bu yana bir ilk! Çin ve Hamas resmen görüştü
7 Ekim'den bu yana bir ilk! Çin ve Hamas resmen görüştü
Yalova'da deprem! İstanbul'da hissedildi!
Yalova'da deprem! İstanbul'da hissedildi!
Kahramanmaraş'ta deprem!
Kahramanmaraş'ta deprem!
Öne Çıkanlar Ticaret Bakanı: "Et fiyatlarında az bir şey artış oldu" │Akşam Raporu - Serpin Alparslan #canlı Ticaret Bakanı: "Et fiyatlarında az bir şey artış oldu" │Akşam Raporu - Serpin Alparslan #canlı Sahaya inen maskeli saldırgan yurtdışından gelmiş! Sahaya inen maskeli saldırgan yurtdışından gelmiş!