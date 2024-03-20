7 şehirde Mahzen-15 operasyonu! 109 şüpheli yakalandı

"Uyuşturucu madde ticareti", "kasten öldürmeye teşebbüs", "silahla yaralama", "iş yeri kurşunlama" ve "yağma" suçlarını işleyen organize suç örgütü üyesi şüphelilerine yönelik İstanbul merkezli Kocaeli, İzmir, Bursa, Samsun, Diyarbakır ve Erzincan'da Mahzen-15 operasyonları düzenlendi. Operasyonlarla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklama yaptı.

"ÇETİNLER" SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, operasyonlarda, elebaşılığını Özay Çetin ve Mert Çetin'in yaptığı "Çetinler" olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Ali Yerlikaya, operasyonlarda, elebaşlarının da aralarında bulunduğu organize suç örgütü üyesi 109 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaştı.

Yerlikaya, operasyonlarda 7 ruhsatsız tabanca, 4 kilogram eroin, 2 kilogram metamfetamin, muhtelif miktarda esrar, bonzai, kokain ve uyuşturucu hap, çok sayıda şarjör, fişek ve çok miktarda Türk lirasına el konulduğunu kaydetti.

Operasyonlarda görev alan polisleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine, halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz." ifadesini kullandı.