DHKP-C'ye bir darbe daha: 18 kişi gözaltına alındı!

İzmir merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda DHKP-C ve MLKP mensubu 18 kişi gözaltına alındı.

DHKP-C'ye bir darbe daha: 18 kişi gözaltına alındı!
Editör: Yağmur Biçen
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütleri DHKP-C ve MLKP'ye finansman sağladıkları belirlenen 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saat 06.00'da operasyon için düğmeye bastı. İzmir merkezli 8 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda, hakkında gözaltı kararı bulunan 25 şüpheliden 18'i yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenirken, adreslerinde bulunmayan 5 şüpheliyi de yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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