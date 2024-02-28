Anayasa Mahkemesinden dikkat çeken iptal kararı!

Son dönemin en çok tartışılan kurumlarından olan Anayasa Mahkemesi’nden dikkat çeken iptal kararları geldi.

CHP ve Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun yaptığı başvuruyu değerlendiren Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk düzenlemesi olan 1 Numaralı Kararnameye ilişkin 37 ayrı iptal kararı verdi.

İptal edilen düzenlemeler arasında kamuda fişleme tartışmalarına neden olan 8’inci madde de yer alıyor. Anayasa Mahkemesi, 8. maddenin f bendinde yer alan “Devletin sevk ve idaresinde görevli üst kademe yöneticileri hakkında bilgi toplamak, sicil özetlerini ve biyografilerini tutmak” ifadesini Anayasaya aykırı buldu.

Benzer bir karar, hastaların ve sağlık emekçilerinin kişisel verilerinin işlenmesine olanak tanıyan 378’inci madde için de alındı.

Yüksek Mahkeme, imar ve yapılaşmaya ilişkin belediyelerden alınarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na verilen pek çok yetkiyi iptal etti.

Ayrıca meslek odalarına ilişkin yine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na verilen “Mimarlık ve mühendislik meslek kuruluşlarına ilişkin mevzuatı hazırlamak ve bunları denetlemek” yetkisi de iptal oldu.

İptal edilen düzenlemeler arasında Cumhurbaşkanlığına personel ataması, maaşlarının düzenlenmesi, hâkim ve savcıların Cumhurbaşkanlığınca görevlendirilmesi gibi yetkiler de öne çıktı.

İptal kararlarının gerekçesinde, Cumhurbaşkanı'nın Anayasa'da güvence altına alınan temel haklara ilişkin düzenleme yapma yetkisinin olmadığı, bu konuda kararname çıkarılamayacağı ve düzenlemelerin ancak kanunla yapılabileceği vurgulandı.

Kararın, Resmi Gazete’de yayımlanmasından başlayarak 9 ay sonra yürürlüğe girmesine hükmedildi. Hükümetin, bu sürede, iptal edilen hükümlerle ilgili yasa çıkarması gerekecek.