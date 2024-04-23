Anıtkabir, 23 Nisan'da ağırladığı ziyaretçi sayısı açıklandı!

Anıtkabir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ağırladığı ziyaretçi sayısı açıklandı. Detaylar açıklamada...

Anıtkabir, 23 Nisan'da ağırladığı ziyaretçi sayısı açıklandı!
Editör: Metehan Gül

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 111 bin 527 kişi tarafından ziyaret edildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilginin yoğun olduğu Anıtkabir, bugün ziyarete açık olduğu 09.00 ile 21.00 saatleri arasında 111 bin 527 kişiyi ağırladı.

Öte yandan, Anıtkabir Komutanlığının resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre bu yıl ocak ayında 229 bin 426, şubat ayında 226 bin 403 ve mart ayında ise 223 bin 689 kişi Anıtkabir'i ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Ankara # 23 Nisan # anıtkabir
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