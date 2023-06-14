Ankara Barosu'nun LGBT konferasına tepki

Ankara Barosu Cumhuriyet Kurulu Başkanı Av. Erdem Cömert kadına şiddetin bu kadar büyük problem olduğu bir ortamda Ankara Barosu'nun LGBTİ'yi ön plana çıkarmasını iyi niyetli bulmadıklarını belirtti.

Ankara Barosu Cumhuriyet Kurulu Başkanı Av. Erdem Cömert (@AvErdemComert):



- Kadın cinayetleri, hayvana şiddet, çocukların öldürülmesi gibi sorunlar varken LGBTİ dayatmasının bu kadar ön plana çıkartmasını iyi niyetli bulmuyoruz. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) June 14, 2023

Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Ayvalı, LGBT dayatmasının çocuk istismarı olduğunu vurguladı.

CKD Genel Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Ayvalı (@MeltemAyvali):



- Ne kadar ses çıkarırlarsa çıkarsınlar bastıramayacakları gerçek şudur; LGBT dayatması çocuk istismarıdır ve çocuk istismarına özgürlük tanımıyoruz. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) June 14, 2023

Ayvalı, Ankara Barosu'nun Cumhuriyet'in 100 yılı logosuyla LGBT etkinliği yapmasına da sert tepki gösterdi. Ayvalı, "Ankara Barosu size yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

Ayvalı, "Nasıl ki 100 yıl önce başardık, insani değerleri yükselttik, bilimi rehber edindik, kültürümüzü yükselttik, bugün aynısını yapacağız. Aileyi korumaya, çocukları koruyacağız." ifadelerini kullandı.

Ayvalı, LGBT propaganda ve örgütlenmesini yasaklayan bir yasa çıkartması için Meclis'e seslendi.

Ayvalı, bu yasanın çıkartılması için var güçleriyle çalışacaklarını belirtti. Ayvalı, "İstanbul Sözleşmesi'nden çıktık, şimdi önümüzde daha büyük mücadeleler var. Hazırız bu yolda yürümeye" ifadelerini kullandı.

CKD Genel Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Ayvalı (@MeltemAyvali):



- LGBT propagandası ve örgütlenmesini yasaklayan bir yasa çıkartması için Meclis'e sesleniyoruz. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) June 14, 2023

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