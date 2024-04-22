Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) "güncel finans yapılanmasına" yönelik iki soruşturma kapsamında 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, etkin pişmanlıkta bulunan şüphelilerin ifadeleri, dijital materyal çözümlemeleri, teknik ve fiziki takip, bugüne kadar alınan ifadeler ve fotoğraf teşhislerine bağlı olarak FETÖ'nün güncel finans yapılanması içerisinde yer aldığı belirlenen 16 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildiği bildirildi.

Ankara merkezli 4 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği belirtildi.

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