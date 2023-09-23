Ankara'da Otobüs Krizi! Özel Halk Otobüsü Esnafı Konuştu

Seçim dönemlerinde vaatler verildi, kesenin ağzı açıldı ancak seçim sonrası mağduriyet arttı. Ulaşımda Ak Parti hükümeti 65 yaş için ücretsiz kart kararı almıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ise önce 62-64 yaşa ardından öğrencilere abonman kart uygulamasına geçti.

Ankara'da Otobüs Krizi!

Özel Halk Otobüsü esnafına da destek verileceği belirtildi. Ancak akaryakıta üst üste gelen zamlar, esnafın belini büktü. Verilen destekler giderlerin yanında dudak uçuklatıyor. Ankara'da özel halk otobüsü esnafı 21 Eylül'den itibaren ücretsiz ve abonman kart kullananları otobüse almadı. Bu kez esnaf ve vatandaş karşı karşıya geldi. Esnaf çözüm beklerken CHP'nin Ankara İl Kongresi'nde konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şoförleri suçladı, kendi ile çelişen açıklama yaptı.

- Halk otobüslerinden gelen şikayet o kadar çok ki. Yaz gelir klima açmazlar, yolcu az diye sefere çıkmazlar. Bu kriz nereden çıktı? Kredi istedik, onaylandı. Meclis'te bekletiyorlar. Kredi çıkmayınca destek olamadık. Buradan kanun dinlemeyen o otobüsçülere sesleniyorum. Otobüslerin hepsini ya bize satın, ya da başka bir iş yapın.

Özel Halk Otobüsü Esnafı Ulusal Kanal'a Konuştu

Yavaş'ın açıklamalarına yanıt esnaftan geldi. Ulusal Kanal'a özel açıklamalar yapan Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği Genel Başkanı Kurtuluş Kara, "kredi yok diye destek veremeyen nasıl satın alma yapacak?" sorusunu yöneltti. Ulusal Kanal'a konuşan şoför esnafı yaşadığı sorunları tek tek anlattı. Esnaf, kiralama usulünün hayata geçirilmesinin sorunları çözeceğini vurguladı.