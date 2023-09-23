CHP Ankara İl Kongresi'nde Salon Boş Kaldı

Koltuk kavgasının sürdüğü CHP'de il kongreleri devam ediyor. Bu kez kongrenin yapıldığı yer Ankara oldu. Kongrede Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in desteklediği Ümit Erkol ile değişimciler Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın desteklediği Sercan Çığgın yarıştı.

CHP'nin Ankara Kongresi'nde Salon Boş Kaldı

4 bin 500 kapasiteli Ulus'taki Ankara Atatürk Spor Salonu'ndaki kongrenin boş olması dikkatlerden kaçmadı. Genel merkez taraftarları ile değişimcilerin karşılıklı olarak atıştığı kurultayda Oğuz Kaan Salıcı ile Murat Emir'in sözleri öne çıktı. Değişimcilerin sözcüsü gibi konuşan Ankara Milletvekili Murat Emir salondaki boşluklara işaret ederek, "Ankara il kongresi böyle mi olmalıydı? Çünkü kongrelerimiz halktan kopuk" dedi.

CHP'de Ankara İl Kongresi'nin yapıldığı salon boş kaldı.

Emir'den sonra kürsüye çıkan İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı ise "Vay kaybedenin haline... Dört ay önce başka konuşuyordunuz." diye cevap verdi. 'Tek başımıza İstanbul ve Ankara'yı rahatlıkla alırız' diyen babayiğit varsa buyursun söylesin" sözlerini de ekledi Salıcı.

CHP Ankara İl Kongresi sakin geçti.

İzmir ve bazı Anadolu şehirlerinin aksine sakin bir ortamda geçen kongrede bazı delegeler Erdoğan Toprak, Tekin Bingöl, Bülent Tezcan gibi isimlere de sürekli saf değiştirdiklerini öne sürerek tepki gösterdi. Bazı delegeler "Özgür Özel yanına dünün günahkarlarını almış. Böyle mi değişim olacak?" cümlelerini kurdu. Blok liste usulüyle yürütülen kongrede çok sayıda delege konuştu.