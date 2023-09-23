CHP Ankara İl Kongresi'nde Salon Boş Kaldı

Genel başkan değişimi tartışmalarıyla genel kongreye giden CHP'de Ankara İl Kongresi toplandı. 4 bin 500 kapasiteli Ulus'taki Ankara Atatürk Spor Salonu'ndaki kongrenin boş olması dikkatlerden kaçmadı.

CHP Ankara İl Kongresi'nde Salon Boş Kaldı
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Koltuk kavgasının sürdüğü CHP'de il kongreleri devam ediyor. Bu kez kongrenin yapıldığı yer Ankara oldu. Kongrede Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in desteklediği Ümit Erkol ile değişimciler Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın desteklediği Sercan Çığgın yarıştı.

CHP'nin Ankara Kongresi'nde Salon Boş Kaldı

4 bin 500 kapasiteli Ulus'taki Ankara Atatürk Spor Salonu'ndaki kongrenin boş olması dikkatlerden kaçmadı. Genel merkez taraftarları ile değişimcilerin karşılıklı olarak atıştığı kurultayda Oğuz Kaan Salıcı ile Murat Emir'in sözleri öne çıktı. Değişimcilerin sözcüsü gibi konuşan Ankara Milletvekili Murat Emir salondaki boşluklara işaret ederek, "Ankara il kongresi böyle mi olmalıydı? Çünkü kongrelerimiz halktan kopuk" dedi.

CHP Ankara İl Kongresi
CHP'de Ankara İl Kongresi'nin yapıldığı salon boş kaldı.

Emir'den sonra kürsüye çıkan İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı ise "Vay kaybedenin haline... Dört ay önce başka konuşuyordunuz." diye cevap verdi. 'Tek başımıza İstanbul ve Ankara'yı rahatlıkla alırız' diyen babayiğit varsa buyursun söylesin" sözlerini de ekledi Salıcı.

CHP'de koltuklar boş kaldı
CHP Ankara İl Kongresi sakin geçti.

İzmir ve bazı Anadolu şehirlerinin aksine sakin bir ortamda geçen kongrede bazı delegeler Erdoğan Toprak, Tekin Bingöl, Bülent Tezcan gibi isimlere de sürekli saf değiştirdiklerini öne sürerek tepki gösterdi. Bazı delegeler "Özgür Özel yanına dünün günahkarlarını almış. Böyle mi değişim olacak?" cümlelerini kurdu. Blok liste usulüyle yürütülen kongrede çok sayıda delege konuştu.

CHP Siirt İl Başkanlığı 38. Olağan Kongresi'nde kavgaCHP Siirt İl Başkanlığı 38. Olağan Kongresi'nde kavgaSiyaset

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Ankara # cumhuriyet halk partisi # chp # il kongresi
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