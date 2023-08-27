Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan kimdir?

Bugün aldığı acı haberle iki aylık bebeğini kaybettiğini öğrenen Aslıhan Doğan Turan 2018 yılında Arda Turan'la evlenerek mutlu hayatına adım atmıştı. Aynı zamanda Youtube platformu üzerinde de içerik üreten Aslıhan Doğan Turhan kimdir?

ASLIHAN DOĞAN TURAN KİMDİR?

4 Aralık 1985 tarihinde dünyaya geldi. Üniversite yıllarına kadar eğitimini FMV Ayazağa Işık Lisesi'nde tamamladı. Bunun yanı sıra yedi sene Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda piyano ve solfej dersleri aldı. Üniversite serüveni Amerika'da başlayıp Londra'da son buldu. Yurt dışında eğitim gören Aslıhan Doğan, ceza hukuku bölümünü bitirdi.11 Mart 2018'de, milli futbolcu Arda Turan ile dünya evine girdi.

Evliliğinden 2018 yılında doğan Hamza Arda ve 2020 yılında doğan Asil Aslan isimli iki çocuğu oldu. Geçtiğimiz günlerde üçüncü çocuğunu bekleyen çift rutin doktor kontrolü sırasında bebeklerini kaybettiğini öğrendi.

Hâlâ aktif olarak sahip olduğu kreatif vizyonunu "Armadio Design" tasarımlarına yansıtıyor. 2019 yılında tüketicilerle buluşan ilk kapsül koleksiyonu “Aslıhan Doğan Turan for Armadio” kendi tasarımlarıyla öne çıkıyor.