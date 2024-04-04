Ardahan'da yeniden sandığa gidilecek

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'yle ilgili itiraz süreci devam ediyor. AK Parti'nin itirazını değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu Ardahan seçimlerinin yenilenmesine karar verdi.

Ardahan'da yeniden sandığa gidilecek

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nin tamamlanmasının ardından, YSK'ya itiraz süreci başladı. İstanbul'da Gaziosmanpaşa ve Beykoz'da oyların yeniden sayılmasına karar verilmişti. Bir karar da Ardahan'la ilgili geldi.

ARDAHAN'DA YENİDEN SANDIĞA GİDİLECEK

Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nin ardından AK Parti'nin itirazını kabul ederek, seçimlerin yenilenmesine karar verdi. YSK'nın aldığı kararın ardından Ardahanlılar 2 Haziran'da yeniden sandığa gidecek. 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde CHP Ardahan Adayı Faruk Demir 174 oy farkla seçimi kazandı.

31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları'na göre Ardahan seçimlerini CHP Ardahan Belediye Başkan Adayı Faruk Demir kazanmıştı ancak AK Partili aday Faruk Baydar'ın itirazı neticesinde seçimlerin yenilenmesine karar verildi.

Açılan Sandık: 50/50

Toplam Seçmen: 15.238

Kullanılan Oy: 11.845

Geçerli Oy: 11.205

Katılım Oranı: %77.73

CHP-Faruk Demir: %45,06

AK Parti-Yunus Baydar: %43,51

# 31 mart seçimleri # ardahan
Çok Okunanlar
Kredi kartı kullananlar dikkat! Mehmet Şimşek devreye girdi: "1 Nisan'dan sonra..""
Kredi kartı kullananlar dikkat! Mehmet Şimşek devreye girdi: "1 Nisan'dan sonra..""
Özel bankalarda emekli promosyonları 17 bin 500 TL'ye çıktı: Hangi banka ne kadar ödeme yapıyor?
Özel bankalarda emekli promosyonları 17 bin 500 TL'ye çıktı: Hangi banka ne kadar ödeme yapıyor?
Hava yarın şaşırtabilir! 4 Nisan hava durumu...
Hava yarın şaşırtabilir! 4 Nisan hava durumu...
Rekor üstüne rekor kırdı: Gram fiyatı için tahminler ortaya çıktı
Rekor üstüne rekor kırdı: Gram fiyatı için tahminler ortaya çıktı
Ani baş ağrısına dikkat! Ölümcül olabilir...
Ani baş ağrısına dikkat! Ölümcül olabilir...
Öne Çıkanlar Gram altın için Türkiye'de bir ilk! | Akşam Raporu | Serpin Alparslan - Bora Yıldam, Rahmi İncekara Gram altın için Türkiye'de bir ilk! | Akşam Raporu | Serpin Alparslan - Bora Yıldam, Rahmi İncekara Polis olmak isteyenler dikkat! 7 bin 500 POMEM adayı alınacak... Polis olmak isteyenler dikkat! 7 bin 500 POMEM adayı alınacak...