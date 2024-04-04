Ardahan'da yeniden sandığa gidilecek
31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'yle ilgili itiraz süreci devam ediyor. AK Parti'nin itirazını değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu Ardahan seçimlerinin yenilenmesine karar verdi.
31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nin tamamlanmasının ardından, YSK'ya itiraz süreci başladı. İstanbul'da Gaziosmanpaşa ve Beykoz'da oyların yeniden sayılmasına karar verilmişti. Bir karar da Ardahan'la ilgili geldi.
ARDAHAN'DA YENİDEN SANDIĞA GİDİLECEK
Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nin ardından AK Parti'nin itirazını kabul ederek, seçimlerin yenilenmesine karar verdi. YSK'nın aldığı kararın ardından Ardahanlılar 2 Haziran'da yeniden sandığa gidecek. 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde CHP Ardahan Adayı Faruk Demir 174 oy farkla seçimi kazandı.
31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları'na göre Ardahan seçimlerini CHP Ardahan Belediye Başkan Adayı Faruk Demir kazanmıştı ancak AK Partili aday Faruk Baydar'ın itirazı neticesinde seçimlerin yenilenmesine karar verildi.
Açılan Sandık: 50/50
Toplam Seçmen: 15.238
Kullanılan Oy: 11.845
Geçerli Oy: 11.205
Katılım Oranı: %77.73
CHP-Faruk Demir: %45,06
AK Parti-Yunus Baydar: %43,51