Kırıkkale'de korkunç kaza: 22 kişi yaralandı

Kaza, Kırıkkale - Kırşehir karayolu Yeni Mahalle Mezarlık Kavşağında meydana geldi. 22 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de korkunç kaza: 22 kişi yaralandı
Editör: Yağmur Biçen

Akşam saatlerinde Kırıkkale - Kırşehir karayolu Yeni Mahalle Mezarlık Kavşağında yaşanan kazada sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen şehir içi yolcu taşıyan dolmuş ile otomobil çarpıştı. Kazada, 22 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralılar tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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