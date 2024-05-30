Filenin Sultanları 3-1 skorla Almanya'yı yendi

Filenin Sultanları, setlerde 1-0 geriye düşmesine rağmen Almanya'yı 25-20, 20-25, 9-25 ve 24-26'lık setlerin sonucunda 3-1 mağlup etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı bu sonuçla organizasyonda çıktığı 5. maçında 3. galibiyetini elde etti ve puanını 10'a yükseltti.

Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi'nde yapacağı 2. hafta müsabakalarının programı şu şekilde:

31 Mayıs Cuma:

03.30 Sırbistan-Türkiye



1 Haziran Cumartesi:

21.00 Güney Kore-Türkiye

2 Haziran Pazar:

23.00 ABD-Türkiye