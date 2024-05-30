Filenin Sultanları 3-1 skorla Almanya'yı yendi
Filenin Sultanları pes etmedi. Milletler Ligi'nin 2. haftasında A Milli Kadın Voleybol Takımı, setlerde 1-0 geriye düştüğü maçta Almanya'yı 3-1'lik skorla mağlup ederek organizasyondaki 3. galibiyetini aldı.
Filenin Sultanları, setlerde 1-0 geriye düşmesine rağmen Almanya'yı 25-20, 20-25, 9-25 ve 24-26'lık setlerin sonucunda 3-1 mağlup etti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı bu sonuçla organizasyonda çıktığı 5. maçında 3. galibiyetini elde etti ve puanını 10'a yükseltti.
Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi'nde yapacağı 2. hafta müsabakalarının programı şu şekilde:
31 Mayıs Cuma:
03.30 Sırbistan-Türkiye
1 Haziran Cumartesi:
21.00 Güney Kore-Türkiye
2 Haziran Pazar:
23.00 ABD-Türkiye
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