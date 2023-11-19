Asya'da Devlet Birikimi Çalıştayı! Asya'nın Dört Bir Yanından Akademisyenler İstanbul'da Buluştu



Çalıştayda geçmiş kadar gelecek de masaya yatırıldı. Özellikle Türk Devletleri Teşkilatı'nın geleceği ve atılması gereken adımlar katılımcılar tarafından hararetle tartışıldı.

Çalıştayın sonuç bildirgesinde "Emperyalizmin küresel efendilerinin kavimler, dinler, mezhepler arasında fitne ve fesat çıkartma girişimlerine, Asya imparatorluklarının halkları bir arada yaşatma kültürünü canlandırarak meydan okuyoruz." denildi.

Ayrıca sonuç bildirgesinde "emperyalizme ve Siyonizme karşı hepimiz Filistinliyiz ve hepimiz Asyalıyız. Biz Asyalılar olarak özellikle vurgulamalıyız ki; Siyonist hükümetin, Asya’nın tarihsel tecrübesinde hiçbir kökü yoktur ve bu hükümetin insanlığa karşı suçları Asya kültürüne yabancıdır." ifadeleri yer aldı.