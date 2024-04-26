Aydınlık Gazetesi Yazarı Latif Bolat ABD'deki sert müdahalelerin nedenini anlattı!

ABD'DE FİLİSTİN'E DESTEĞE SERT MÜDAHALE

Amerika’da üniversitelerdeki Filistin eylemlerine polis çok sert müdahale etti. Profesörler yerlere yatırılıp ters kelepçe yapıldı. Kelepçeli yerde yatan öğrencilere şok tabancası kullanıldı.





Peki ABD yönetimi neden üniversitelere savaş açtı? Aydınlık Gazetesi Yazarı Latif Bolat, Amerikan üniversitelerinin mali yapısına dikkat çekti. Amerika’daki üniversite müfredatına dahi Yahudi sermeyesinin karar verdiğini söyledi: "Parayı veren düdüğü çalmaya çalışıyor şu anda. Yardımları kestiler, bağışları kesiyorlar falan. Yani tehlikeli bir noktaya doğru gittiği için bazı üniversiteler kapılarını kapatıyorlar bu bağışlar falan durduğu için. 200 senedir bu üniversiteler var ve 200 senedir özellikle de Yahudi sermayesi büyük bir etki yapıyorlar. Dolayısıyla müfredat programlarında bile etki yapıyorlar. Düşünün artık yani üniversitenin ne öğretileceğini, öğretilmeyeceğini bunlar şey yapıyor."

VİETNAM EYLEMLERİNE BENZETTİ

Aydınlık Gazetesi yazarı Latif Bolat, bugün yaşananları Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Vietnam eylemlerine benzetti: "Vietnam günlerine benziyor şeydeki kampüslerdeki eylemler .Amerika'da başkanlık seçimleri ve bugüne kadar. Yapılmış en tartışmalı seçimler olacağı da benziyor. Ondan dolayı bu gerginliğin kampüslere yayılmaması mümkün değil. Çünkü en bilinçli kesimi 350 milyonluk Amerikan toplumunun üniversite kesimleri. Dolayısıyla seçimlere yaklaştıkça ve bu şey uzadıkça, gazetedeki olaylar uzadıkça daha da yayılacaktır."