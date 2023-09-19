Azerbaycan-Türkiye arasında önemli görüşme! Milli Savunma Bakanı Güler Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

Azerbaycan'ın başlattığı antiterör operasyonu sonrası Azerbaycan ve Türkiye arasında önemli bir görüşme gerçekleştirildi. Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile telefon görüşmesi yaptı.

Azerbaycan-Türkiye arasında önemli görüşme! Milli Savunma Bakanı Güler Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü
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Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Hasanov, Azerbaycan ordusunun Karabağ'da yürüttüğü yerel antiterör tedbirleri hususunda Güler'i bilgilendirdi.

Güler, Türkiye'nin her zamanki gibi bugün de Azerbaycan'ın yanında olduğunu bildirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek ve Ermeni silahlı kuvvetlerinin birimlerinin silahsızlandırılarak Azerbaycan topraklarından çıkarmak amacıyla yerel antiterör önlemleri başlatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Yaşar Güler # milli savunma bakanı
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