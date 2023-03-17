Bakan Akar: "PKK/YPG destekçileri, teröristlere helikopter vererek bir kez daha suçüstü yakalandı"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "PKK/YPG destekçileri, teröristlere helikopter vererek bir kez daha suçüstü yakalandı. Bunların beyhude çabalar olduğunu artık anlamaları lazım." dedi.

Bakan Akar: "PKK/YPG destekçileri, teröristlere helikopter vererek bir kez daha suçüstü yakalandı"
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Bakan Akar'ın açıklamlarının satır başları şöyle:

- 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar yurt içinde, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 37 bin 647, sadece bu yılın başından itibaren ise 306 terörist etkisiz hale getirildi.
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