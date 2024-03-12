Bakan Tunç'tan Eylem Tok ve oğlu ile ilgili açıklama yaptı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündemdeki konularla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bakan Tunç, açıklamasında Eylem Tok ve oğlu ile ilgili gelişmeleri aktardı. Bakan Tunç şöyle konuştu:

"Eylem Tok ve oğlu için iade talepnamesi)Soruşturma devam ediyor. ABD ile adli yardımlaşma kapsamında biz yazışmalarımızı gerçekleştirdik. İade talebinde bulunduk, iade dosyamızı ilettik ve geçiçi tutuklama evrakımız da gönderdik. Bugün cevabi yazı geldi. Bu cevabi yazıda istenen bazı belgeler var, tamamladık. Süreci takip ediyoruz."

"Hem diplomatik yollardan iadesini talep ediyoruz hem de interpol aracılığı ile bunlar gerçekleşiyor. Umut ediyoruz ki ABD iade talebimizi olumlu karşılasın ve buradaki yargılama devam etsin. Bu dosya kapsamında 2 gözaltı gerçekleşti. Olay yerine gelen ve sorasında havaalanına anne ve oğlunu bırakan kişi gözaltına alındı."

ERDOĞAN'IN "SON SEÇİMİM" AÇIKLAMASI

Bakan Tunç, açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "son seçimim" ifadesi ile ilgili de konuştu. Bakan Tunç şu ifadeleri kullandı:

"Anayasamızın 101. maddesine göre Cumhurbaşkanı 5 yıllığına seçilir ve 2 dönem seçilebilir. Ama 116. maddenin 3. fıkrasında da eğer TBMM Cumhurbaşkanının 2. döneminde seçimleri yenileme kararı alırsa 5'de 3 çoğunlukla o durumda 3. dönem için tekrar adaylık yolu açılır."

CHP'YE PARA SAYMA SORUŞTURMASI

Bakan Tunç'un gündem maddelerinden biri de CHP'li ismin para sayma görüntüleri de vardı. Bakan Tunç, "Dün sosyal medya ve bazı basın kuruluşlarında bu görüntüler yayınlanınca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir adli soruşturma başlattı. O görüntülerdeki kişilerle ilgili ifadeler alınmaya başlandı." dedi.