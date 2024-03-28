Bakan Yaşar Güler ABD heyeti ile görüşecek! İşte kritik görüşmenin ayrıntıları

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın mayıs ayında Amerika'ya yapacağı ziyaret öncesi Ankara, Washington'dan bir heyet ağırlayacak.

Amerika Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi heyeti 29 Mart'ta Türkiye'de olacak. Heyet Ankara'da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüşecek.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarının aktardıklarına göre, Amerikan heyeti ile yapılacak görüşmeden ikili askeri ilişkiler gündeme gelecek. Türkiye'nin ABD'den satın alacağı F-16 savaş uçakları ve modernizasyon kitlerinin tedariği gündemin başlıkları arasında olacak.

Diğer başlık ise terörle mücadele olacak. Bakanlık kaynakları Amerikan heyeti ile görüşmede ABD’nin PKK/YPG’ye sağladığı desteğin de gündeme geleceğini belirtti.

İZMİR LİMANI'NI ZİYARET EDEN YUNAN GEMİSİNİN TÜRK BAYRAĞI ÇEKMEMESİ

Bakanlık kaynakları, sosyal medyada yer alan NATO görevi kapsamında İzmir Limanı'nı ziyaret eden Yunan gemisinin Türk bayrağı çekmemesi paylaşımlarına yönelik basın mensuplarını sorusu üzerine, "Mütekabiliyet esasları çerçevesinde bizim gemilerimiz de Yunanistan liman ziyareti gerçekleştirdiğinde Yunan bayrağı çekmiyor." cevabını verdi.