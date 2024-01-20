Bakan Yerlikaya: Diyarbakır'daki olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Diyarbakır’da Diyanet’in verdiği Cuma hutbesinde şehitlerle ilgili kısmı okumayan imamı kaymakam Burak Akeller’in dövdüğü iddia edilmişti. Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.

Bakan Yerlikaya: Diyarbakır'daki olayla ilgili soruşturma başlatıldı

İddiaya göre Diyarbakır’da Cuma hutbesinde şehitlerle ilgili bölümü okumayan cami imamını Kaymakam dövdü. Ortaya çıkan iddiaya göre Kulp ilçesi Kaymakamı Burak Akeller’in Cuma namazı için gittiği camide şehitlerle ilgili bölümü okunmadı. Söz konusu bölümü sehven atladığı öğrenilen imam M.K. kaymakam tarafından mikrofonla darp edildi.

Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yazılı açıklamada bulundu.

'İNCELEME BAŞLATILDI'

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Diyarbakır-Kulp Kaymakamımız Burak Akeller Cuma Hutbesi'nde “şehitlerimiz ile ilgili kısmı okumayan” cami imamına okuması için hatırlatmada bulunmuş ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın gönderdiği metnin tam okumasını sağlamıştır. Yaşanan olay sonrası gündeme getirilen iddialarla ilgili Bakanlığımız tarafından konuyla ilgili inceleme başlatılmıştır. İncelemenin sonucu beklenmeden kimi sosyal medya hesaplarınca yapılan yorum ve eleştiriler maksatlıdır. Konuyu yakından takip ediyoruz.

 Bakan Yerlikaya: Diyarbakır'daki olayla ilgili soruşturma başlatıldı - Resim : 1

# Ali Yerlikaya # diyarbakır
Çok Okunanlar
Emekli maaşının farkları ne zaman hesaba yatacak? Ek zam ne zaman verilecek?
Emekli maaşının farkları ne zaman hesaba yatacak? Ek zam ne zaman verilecek?
Markaların ismi nereden geliyor? Çok şaşıracaksınız...
Markaların ismi nereden geliyor? Çok şaşıracaksınız...
Sivas'ta deprem oldu!
Sivas'ta deprem oldu!
Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda böyle karşılandı
Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda böyle karşılandı
İSKİ barajların doluluk oranlarını duyurdu! Barajlarda ne kadar su kaldı?
İSKİ barajların doluluk oranlarını duyurdu! Barajlarda ne kadar su kaldı?
Öne Çıkanlar Netanyahu'dan savaş başlatan itiraf! İsrail Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu - Kıvanç Özdal Netanyahu'dan savaş başlatan itiraf! İsrail Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu - Kıvanç Özdal Yattığınız yerden kilo verin! Yattığınız yerden kilo verin!