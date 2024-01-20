Bakan Yerlikaya: Diyarbakır'daki olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Diyarbakır’da Diyanet’in verdiği Cuma hutbesinde şehitlerle ilgili kısmı okumayan imamı kaymakam Burak Akeller’in dövdüğü iddia edilmişti. Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.
İddiaya göre Diyarbakır’da Cuma hutbesinde şehitlerle ilgili bölümü okumayan cami imamını Kaymakam dövdü. Ortaya çıkan iddiaya göre Kulp ilçesi Kaymakamı Burak Akeller’in Cuma namazı için gittiği camide şehitlerle ilgili bölümü okunmadı. Söz konusu bölümü sehven atladığı öğrenilen imam M.K. kaymakam tarafından mikrofonla darp edildi.
Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yazılı açıklamada bulundu.
'İNCELEME BAŞLATILDI'
Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Diyarbakır-Kulp Kaymakamımız Burak Akeller Cuma Hutbesi'nde “şehitlerimiz ile ilgili kısmı okumayan” cami imamına okuması için hatırlatmada bulunmuş ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın gönderdiği metnin tam okumasını sağlamıştır. Yaşanan olay sonrası gündeme getirilen iddialarla ilgili Bakanlığımız tarafından konuyla ilgili inceleme başlatılmıştır. İncelemenin sonucu beklenmeden kimi sosyal medya hesaplarınca yapılan yorum ve eleştiriler maksatlıdır. Konuyu yakından takip ediyoruz.