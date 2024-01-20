Bakan Yerlikaya: Diyarbakır'daki olayla ilgili soruşturma başlatıldı

İddiaya göre Diyarbakır’da Cuma hutbesinde şehitlerle ilgili bölümü okumayan cami imamını Kaymakam dövdü. Ortaya çıkan iddiaya göre Kulp ilçesi Kaymakamı Burak Akeller’in Cuma namazı için gittiği camide şehitlerle ilgili bölümü okunmadı. Söz konusu bölümü sehven atladığı öğrenilen imam M.K. kaymakam tarafından mikrofonla darp edildi.

Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yazılı açıklamada bulundu.

'İNCELEME BAŞLATILDI'

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: