Bakan Yılmaz Tunç'tan Akşener'e Yanıt

Tunç, Bu gerçekten ciddi bir iddia, bu hiç bekletilmeden yani hemen üzerine gidilebilecek bir konu. Sayın Akşener’in elindeki bilgileri yargı makamlarımızla paylaşmasında yarar var” dedi.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç “Yarının Dünyasında Bugünün Çocuk Hakları” programı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Meral Akşener'in ‘Polis müdürlerinin otelinde fuhuş yapılıyor’ iddiasına yanıt verdi.



Bakan Tunç, çok ciddi bir konu sözlerinin ardından Akşener’e elindeki somut bilgilerle yargı makamlarına başvurması için çağrı yaptı.



Siyasetteki 50+1 tartışmalarını değerlendiren Bakan Tunç, “Sistemde reform ihtiyacı varsa uygulanır” dedi.



