Bakan Yılmaz Tunç'tan Akşener'e Yanıt

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in "polis müdürlerinin otelinde fuhuş yapılıyor" iddiası vardı.

Bakan Yılmaz Tunç'tan Akşener'e Yanıt

Tunç, Bu gerçekten ciddi bir iddia, bu hiç bekletilmeden yani hemen üzerine gidilebilecek bir konu. Sayın Akşener’in elindeki bilgileri yargı makamlarımızla paylaşmasında yarar var” dedi.


Adalet Bakanı Yılmaz Tunç “Yarının Dünyasında Bugünün Çocuk Hakları” programı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Meral Akşener'in ‘Polis müdürlerinin otelinde fuhuş yapılıyor’ iddiasına yanıt verdi.

Bakan Tunç, çok ciddi bir konu sözlerinin ardından Akşener’e elindeki somut bilgilerle yargı makamlarına başvurması için çağrı yaptı.

Siyasetteki 50+1 tartışmalarını değerlendiren Bakan Tunç, “Sistemde reform ihtiyacı varsa uygulanır” dedi.

# Akşener # meral akşener
Çok Okunanlar
İstanbul'da Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı? Yağmur İstanbul'a Yaradı!
İstanbul'da Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı? Yağmur İstanbul'a Yaradı!
Türkiye'nin Yakından Takip Ettiği Dava!
Türkiye'nin Yakından Takip Ettiği Dava!
Bal Yediğimizde Bakın Vücudumuzda Neler Oluyor!
Bal Yediğimizde Bakın Vücudumuzda Neler Oluyor!
İSKİ O İlçeleri Uyardı! Hangi İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak?
İSKİ O İlçeleri Uyardı! Hangi İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak?
Bugün Nerede Deprem Oldu? Kandilli ve AFAD'a Göre....
Bugün Nerede Deprem Oldu? Kandilli ve AFAD'a Göre....
Öne Çıkanlar Karikatür Hareketi - 4. Bölüm - Akın Çavdarlı - Ulusal Kanal Karikatür Hareketi - 4. Bölüm - Akın Çavdarlı - Ulusal Kanal Bal Yediğimizde Bakın Vücudumuzda Neler Oluyor! Bal Yediğimizde Bakın Vücudumuzda Neler Oluyor!