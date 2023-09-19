Bakan Yumaklı'dan taziye mesajı! Helikopter kazasında yaşamlarını yitirdiler

İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangınını söndürmek için havalanan helikopter Tahtalı Barajı'na düşmüştü. Helikopterdeki 3 personelin cansız bedenine ulaşıldı. Bakan Yumaklı, görevi başında hayatını kaybeden personel için başsağlığı mesajı yayınladı.

Bakan Yumaklı'dan taziye mesajı! Helikopter kazasında yaşamlarını yitirdiler
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Yangın söndürme helikopteri, İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangınına müdahale için su almaya çalışırken Tahtalı Barajı'na düştü. Helikopterdeki 3 personelin cansız bedenlerine ulaşıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, cansız bedenlerine ulaşılan 3 personele Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

- İzmir Tahtalı Barajı’na düşen yangın söndürme helikopterinde görevli biri Türk, ikisi Kırgız olmak üzere üç mürettebatımıza Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Merhumların ailelerine, teşkilatımıza, Kırgız halkına ve aziz milletimize sabır diliyorum.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# ibrahim yumaklı # helikopter
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