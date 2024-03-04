Bakanlar Kurulu toplanıyor! İşte gündemdeki önemli konu başlıkları

Bakanlar Kurulu’nda iç ve dış siyasetteki gelişmeler masaya yatırılacak. Dış siyasette siyonist İsrail’in Gazze’deki saldırılarına yönelik yürütülen politikalar değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanacak olan Bakanlar Kurulu’ndaki en dikkat çeken başlıklardan biri yüksek enflasyon ve fahiş fiyatlarla mücadele olacak.

Bakanlar Kurulu’nun gündeminde 31 Mart yerel seçimleri öncesi yurt genelinde seçim güvenliğini sağlamak için yapılacaklar da yer alacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmen atamaları için Bakanlar Kurulu toplantısını işaret etmişti. Atamalara ilişkin ayrıntıların da toplantıdan sonra netleşmesi bekleniyor.

ABD’den F-16 alımı ve modernizasyonunun da masaya yatırılması beklenirken terörle mücadele ve sınır ötesi operasyonlar da ele alınacak.