Bakanlar kurulu toplantısı başladı

Bakanlar kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.30'da başladı.

KABİNE TOPLANTISINDAKİ EN KRİTİK KONU: MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI

Kabine Toplantısında birbirinden önemli konular masada yer alıyor. Memur ve emekli maaş zammı bu konuların en başında yer alıyor. Memur maaş zammı için pazarlıklar sürerken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan emeklilere de bir müjde geldi. Erdoğan, Macaristan dönüşünde yaptığı açıklamada, "Memurlarımıza bu zamanlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız." dedi. Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten bu konu ile ilgili son gelişmeleri dinleyecek. Emekli ve memur maaş zammı ile ilgili atılacak adımın üzerinde durulacağı belirtiliyor.

ÜNİVERSİTELİYE VERGİSİZ TABLET VE CEP TELEFONU DA GÖRÜŞÜLECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim sırasında gençlere verdiği en önemli müjdelerden biri de vergisiz tablet ve cep telefonu alımıydı. Kabine Toplantısı sırasında üniversiteliye vergisiz cep telefonu ve tablet uygulaması ayrıntıları ile masaya yatırılacak. Nasıl bir yol izleneceği konusunda karar alınmaya çalışılacak. Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı kararları ile ilgili yapacağı konuşmada bu konunun yer alıp almayacağı merakla bekleniyor.

KKTC'DE PİLE-YİĞİTLER YOLU GERİLİMİ

KKTC'de, BM'nin Pile-Yiğitler yolu yapımını engellemeye çalışması ile tırmanan gerilime Türkiye çok sert tepki göstermişti. Bugünkü Kabine Toplantısı sırasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın son durum ile ilgili bilgi aylaşımı yapması bekleniyor. Türkiye'nin atacağı adımlar bu toplantıda netlik kazanacak.