Bakanlık Dakika Dakika İzleyecek! Şehirler Arası Yolcu Otobüslerine Hız Takip Sistemi Geliyor



Ulaştırma Bakanlığı, şehirlerarası otobüsler için önemli bir karara imza attı.



Buna göre, son dönemde artan kazaların önüne geçebilmek icin otobüslere araç takip cihazları takılacak.



Uygulama ile taşıtların konum, hız, tarihi ve saat bilgileri 2 dakikalık periyotlar halinde Bakanlığa aktarılacak.



Belirlenen kuralların ihlal edilmesi durumunda araç konum ve bilgileri güvenlik güçlerine iletilecek.



Uygulama, 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.