Batman ve Karabük’te uyuşturucu operasyonu: 9 kişi tutuklandı!

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Kayı köyünde yaptığı uygulamada şüphelenilen bir aracı durdurdu. Araçta ve üst aramasında yapılan aramada 505 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

BATMAN

Alınan bilgilere göre, "Narko-güç" operasyonları dahilinde 12-15 Mart tarihlerinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce tespit edilen ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu işlediği değerlendirilen şahıslara yönelik, dedektör arama köpekleri "Linda" ve "İka"nın katılımıyla 2 farklı evde operasyon yapıldı.



Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyet işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.



Operasyonlarda, 4 kilo 232 gram toz esrar, 26,24 gram metamfetamin, 3,09 gram kubar esrar, 0,72 gram eroin, sentetik ecza, 0,90 gram sentetik kannabinoid, 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 77 bin 930 TL paraya el konuldu.