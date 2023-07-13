Bayram tatilinin acı bilançosu! Yüzlerce kişi hayatını kaybetti

9 gün süren Kurban Bayramı tatilinin acı bilançosu gün yüzüne çıktı. Tatil döneminde yurt genelinde yaşanan trafik kazaları ve bu kazalarda meydana gelen ölümlerle ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Ali Yerlikaya, 24 Haziran-3 Temmuz arasındaki 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde ülke genelinde 6 bin 903 trafik kazasının meydana geldiğini belirtti.

110 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Ali Yerlikaya, yaptıkları bilimsel araştırmaya göre, tatildeki trafik kazalarının yüzde 37,3 ile aşırı hız, yüzde 14,5 ile geçiş önceliğine uymamak ve yüzde 12,4 ile şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymama nedeniyle yaşandığını ifade etti.

9 günlük bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 110 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirten Yerlikaya, 12 bin 393 kişinin de yaralandığını belirtti.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa dileyen Yerlikaya, vatandaşlardan trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu.