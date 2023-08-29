Bayrampaşa'da saldırganı vurarak etkisiz hâle getirmişti! İstanbul Valisi Davut Gül'den o polisle ilgili açıklama geldi

Bayrampaşa'da bir otobüs durağında etraftakilere saldıran bir şahsı polis bacağından vurarak etkisiz hâle getirmişti. Sosyal medyada gündem olan olayla ilgili polisin açığa alındığı söylentileri dolaşmaya başlamıştı. İstanbul Valisi Davut Gül konuyla ilgili açıklama yaptı.

BAŞARI BELGESİ VERİLDİ

Vali Gül, Gazeteci İbrahim Haskaloğlu'nun iddiayı gündeme getirmesi sonrası iddiayı yalanlayan bir açıklama yaptı. Vali Gül, yaptığı açıklamada polisin açığa alınmadığını, başarı belgesi ile ödüllendirildiğini belirtti. Vali Gül şunları söyledi:

- Bu haber doğru değil. Polis memurumuz başarı belgesiyle ödüllendirilmiştir

Bu haber doğru değil.



Polis memurumuz başarı belgesiyle ödüllendirilmiştir🇹🇷 https://t.co/CVHkqwpMRJ — Davut GÜL (@gul_davut) August 29, 2023

İBRAHİM HASKOLOĞLU PAYLAŞIMINI SİLDİ

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, Vali Gül'ün açıklamasının peşine paylaşımını sildi. Haskoloğlu, Vali Gül'ün açıklamasını sosyal medya hesabından paylaştı. Haskoloğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

- Bayrampaşa'da otobüs durağında vatandaşlara bıçakla saldıran şahsı bacağından vuran polis memurunun açığa alındığı haberini İstanbul Valisi Davut Gül yalanladı. Davut Gül ilgili polise başarı ödülü verildiğini açıkladı.

🔴#SONDAKİKA | Bayrampaşa'da otobüs durağında vatandaşlara bıçakla saldıran şahsı bacağından vuran polis memurunun açığa alındığı haberini İstanbul Valisi Davut Gül yalanladı.



Davut Gül ilgili polise başarı ödülü verildiğini açıkladı. pic.twitter.com/mBQOy5awQc — ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) August 29, 2023

NE OLMUŞTU?

Bayrampaşa'da bir şahsın otobüs durağındaki insanlara saldırdığı görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Videoda, elinde bıçakla otobüs durağındakilere saldıran şahsı, polis memuru olduğu belirtilen başka bir şahıs bacağından silahla vurarak etkisiz hâle getiriyor. Sosyal medyada gündem olan videoda saldırganı durduran polis memuruna, kullanıcılar da destek çıktı. Sosyal medya kullanıcıları saldırganın etkisiz hâle getirilmesiyle çevrede bulunan vatandaşların can güvenliğinin sağlanmış olduğunu belirttiler.